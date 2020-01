„Pillendreher“ siegen bei Fußballturnier des TSV Sülfeld

Der TSV Sülfeld veranstaltete kürzlich sein Jedermanns-Turnier. Bereits seit 40 Jahren treten bei diesem vereinsinternen Wettbewerb laut Mitteilung Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander an und ermitteln laut Mitteilung das beste Team. In diesem Jahr konnte die junge Mannschaft „Pillendreher“ den Pokal mit nach Hause nehmen, gefolgt vom „Blancos FC“ und den „Vikings“. Als weitere Mannschaften traten die „Freizeitkicker“, „Los Putos“ und die „JSG SEE-nioren“ an. Die Torjägerkanone sicherte sich mit vier Treffern Alfonso Munoz. Jan Wadephul wurde von den Teilnehmern zum besten Torwart des Turniers gewählt.

