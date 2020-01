Gemütlich in der City: Bagel-Café eröffnet in Wolfsburg

Huseyin Yildiz und sein Cousin Cengiz Akdag eröffnen am Samstag, 11. Januar, ein Bagel-Café in der ehemaligen Parfümerie Schwope. Der dänische Name Gæst, zu Deutsch Gast, prangt schon über der Eingangstür des Pavillons, dessen Inneres in nur zwei Monaten komplett umgestaltet wurde. Hinter den noch abgeklebten Fenstern säumen grau gepolsterte Bänke die Wände des Erdgeschosses. Vor flaschengrünen Fliesen steht eine langgestreckte,...