Almker Kometen tanzen beim Sportlerball zu Party-Beats

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel folgte in Almke schon der nächste Kracher: Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hatte der Sportverein Komet Almke am vergangenen Wochenende zum Sportlerball in der Gaststätte „Bei Dino“ geladen. Der erste Vorsitzende der Kometen, Klaus Frühwein, begrüßte im neu gestalteten und sehr gut gefüllten Saal 85 Gäste aus Almke und den umliegenden Dörfern, für gute Stimmung sorgte die Partyband Hobbit aus Scheppau, teilt der Verein mit.

Die Musiker wechselten stets zwischen wummernden Party-Beats und Showeinlagen, neben Gospeleinlagen waren auch spektakuläre Trommelrhythmen unter Mithilfe von Mülltonnen Bestandteil des Programms. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Kometen.

Der Ball ist der zweite Teil der Jubiläumsfeiern, bereits im November fand an gleicher Stelle ein ebenfalls erfolgreicher Kommers statt. „Wir freuen uns, dass beide Veranstaltungen gut angenommen wurden. Die Feiern sind super verlaufen, wir sind sehr zufrieden“, freute sich Frühwein über die starke Resonanz.