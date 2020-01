Neue Erdgasleitung von Walle zum Volkswagen-Werk ist in Planung

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH plant, eine Erdgasleitung von der Erdgasstation Walle im Landkreis Gifhorn zum Werksgelände der Volkswagen AG in Wolfsburg zu verlegen. Mit der Leitung sollen die Kraftwerke des Automobilherstellers vor Ort mit Erdgas beliefert werden. Für die Verlegung der insgesamt 33 Kilometer langen Leitung sind zwei Planfeststellungsverfahren, jeweils mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung, notwendig, heißt es in einer Mitteilung.

Zur Genehmigung des ersten Abschnitts der Leitung, der sich ausschließlich auf dem Werksgelände befindet, hat das Unternehmen jetzt den Planfeststellungsantrag beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) eingereicht. Der Antrag umfasst das drei Kilometer lange Teilstück der Leitung auf dem Werksgelände der Volkswagen AG. Er beinhaltet Wasserrechtsanträge, Bauanträge und die Umweltverträglichkeitsstudie. Das LBEG prüft den eingereichten Antrag für das Teilstück auf dem Werksgelände jetzt auf Vollständigkeit. Danach wird der Antrag zur Stellungnahme an die betroffenen Behörden, Gemeinden und Naturschutzvereinigungen gegeben. Für Bürger wird der Antrag zur Einsicht in der Gemeinde ausgelegt und auf der Internetseite des LBEG veröffentlicht. Es können dann innerhalb festgesetzter Fristen Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben werden, die auf einem vorher festgesetzten und fristgerecht angekündigten Termin mit dem Vorhabenträger erörtert werden. Den Antrag für den zweiten Abschnitt von der Station Walle im Landkreis Gifhorn zum Werksgelände erwartet das LBEG in der zweiten Januarhälfte. Mit der geplanten Leitung möchte Volkswagen den Kraftwerksbetrieb von Kohle auf CO 2 -ärmeres Erdgas umstellen.