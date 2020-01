Movimentos-Festwochen – Tanz-Casting in der Autostadt

Unter dem Motto „Mach dich tanzklar!“ sucht die Autostadt in Wolfsburg Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Lust haben, bei der Movimentos-Akademie dabei zu sein. Die Anmeldung zum Casting der Tanzklasse am Samstag, 25. Januar, ist für Tanzbegeisterte von neun bis 25 Jahren laut Autostadt ab sofort möglich. Alle Informationen zur Anmeldung und die Termine sind unter www.movimentos.de zu finden.

Die Movimentos-Akademie 2020 bietet Kindern und Jugendlichen aus der Region die Möglichkeit, in der Movimentos-Akademie Tanzklasse unter der Leitung von Choreograf Daniel Martins und bei „Movimentos Akademie tanzwärts“ unter der Leitung von Gregor Zöllig, Künstlerischer Leiter und Chefchoreograf des Tanztheaters am Staatstheater Braunschweig, an der Entwicklung einer bühnenreifen Choreografie mitzuwirken.

Wichtig für die Teilnahme ist der Spaß an der Bewegung und an der gemeinsamen tänzerischen Arbeit. Beide Choreografien werden am Ende der Probenzeit auf großer Bühne gemeinsam aufgeführt. Unter der Leitung von Daniel Martins und der Tanzpädagogin Sonja Böhme proben die Kinder und Jugendlichen der Movimentos Akademie Tanzklasse über fünf Monate an den Wochenenden und in den Ferien. Junge Erwachsene mit Tanzerfahrung können sich als Tanzpaten bewerben. Sie begleiten die jüngeren Tänzer und stehen selbst auch auf der Bühne.

Zum Programm der Akademie gehört erneut das Projekt „Movimentos Akademie tanzwärts“, eine Kooperation mit dem Staatstheater Braunschweig. In einer Probenzeit von fünf Wochen erarbeitet Gregor Zöllig mit Tänzern im Alter von 16 bis 36 Jahren ebenfalls ein eigenes Tanzstück. Der Projektstart ist der 24. März 2020, die Anmeldung ist ab sofort möglich.