90-jährige Wolfsburgerin erkennt Enkeltrick-Betrug

Eine pfiffige 90-jährige Wolfsburgerin durchschaute am Dienstagnachmittag schnell den Telefonanruf dreister Trickbetrüger. Eine unbekannte Täterin hatte sich bei der Wolfsburgerin gemeldet und dabei als Enkelin ausgegeben. Die 90-Jährige wurde stutzig, als ihre angebliche Enkelin nicht die eigentliche Stimme besaß, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Als zudem die Unbekannte auch noch dringend 18.000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung in Braunschweig verlangte, entgegnete die Seniorin: „Wer hat denn so viel Geld zu Hause“ und legte auf. Danach schilderte die Rentnerin diesen Anruf telefonisch ihrer Tochter, der Mutter der Enkelin, die sofort die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf informierte. Trickbetrüger versuchen mit dieser als Enkeltrick bekannten Masche schon lange Jahre an das Geld insbesondere älterer Mitmenschen zu gelangen. Daher rät die Polizei, stets im Familien- und Bekanntenkreis die Senioren zu sensibilisieren.