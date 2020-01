Kritik: „Bauarbeiten in sehr gedrosseltem Tempo“ am Schulzentrum

Reichlich Informationsbedarf hatte der Ortsrat am Dienstag nicht nur zum Etat-Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021, sondern auch zu weiteren Themen, insbesondere zu Bauprojekten. So kam Eckhard Krebs (SPD) der Baufortschritt an den Außenanlagen des Schulzentrums Fallersleben schleppend vor....