Neues Online-Anmeldeverfahren für Wolfsburger Ferienangebote

Wolfsburg. Ab sofort müssen sich Eltern einen Account anlegen. Die Bezahlung erfolgt per Lastschrift, nicht mehr per Rechnung oder bar.

Auch 2020 dürfen sich junge Wolfsburger wieder auf ein vielfältiges Ferienprogramm der städtischen Jugendförderung freuen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, wird Steffen Kirsch, Ferienkoordinator der städtischen Jugendförderung, in einer Mitteilung zitiert. „Nicht nur die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen planen Ferienangebote, sondern auch die unterschiedlichsten Kooperationspartner der Jugendförderung.“

Neu in diesem Jahr: Alle Anmeldungen für Ferienangebote der städtischen Jugendförderung und ihrer Kooperationspartner erfolgen von nun an digital über das neue Onlineportal. Der Online-Ferienkalender ferien-wolfsburg.de hat bereits zum 1. Januar ein neues Gesicht erhalten, ab den Osterferienangeboten 2020 stellt die Jugendförderung auf das Online-Anmeldeverfahren um. „Wir versprechen uns dadurch nicht nur eine reibungsfreiere Abwicklung der Anmeldungen und Bestätigungen, sondern gewährleisten so vor allem den Eltern einen schnelleren und komfortableren Einblick in die jeweilige Anmeldesituation“, erläutert Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik.

Eltern müssen sich einmalig für ein Kalenderjahr registrieren und einen Ferien-Account anlegen. Bei der Registrierung werden die Bankdaten abgefragt, der Beitragseinzug erfolgt per Lastschrift. Eine Zahlung per Rechnung oder Barzahlung ist nicht mehr möglich. Anschließend muss das Sepa-Mandat ausgedruckt, unterschrieben und innerhalb einer Woche an die städtische Jugendförderung zurückgesandt werden. Ohne vorliegendes Sepa-Mandat können künftige Ferienanmeldungen leider nicht vorgenommen werden.

Anschließend ist der Weg frei für die Anmeldungen mit den entsprechenden Stichtagen für ein ganzes Kalenderjahr. Die Daten müssen nicht erneut eingegeben werden. Die Plätze werden nach dem Zeitpunkt der Buchung vergeben. Die jeweiligen Stichtage sind auf der Homepage veröffentlicht. Für die Osterferienangebote kann man sich ab dem 15. Januar anmelden. Eine Registrierung ist aber schon vorher möglich und wird ausdrücklich empfohlen.

Fragen zur Registrierung und Anmeldung beantwortet Ferienkoordinator Steffen Kirsch gerne unter (05361) 28-2518 oder steffen.kirsch@stadt.wolfsburg.de. Weitere Infos und Eindrücke unter jugendraumgeben.de.