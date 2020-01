Das große Casting der Movimentos-Akademie fand am vergangenen Samstag statt.

Wolfsburg. Für 34 Teilnehmer beginnt am kommenden Wochenende die fünfmonatige Probenzeit.

Movimentos-Akademie beginnt in Wolfsburg

Das große Casting der Movimentos-Akademie fand am vergangenen Samstag im Frei-Raum der Autostadt in Wolfsburg statt. Für 34 Teilnehmer beginnt bereits am kommenden Wochenende die fünfmonatige Probenzeit, wie die Autostadt mitteilt. Unter der Leitung von Choreograf Daniel Martins und Tanzpädagogin Sonja Böhme werden die jungen Tänzer eine bühnenreife Choreografie erarbeiten.

Zur Movimentos-Akademie gehört auch das Projekt „Movimentos Akademie tanzwärts“, das am

24. März startet. Dafür erarbeitet Gregor Zöllig, Künstlerischer Leiter und Chefchoreograf des Tanztheaters am Staatstheater Braunschweig, mit Tanzbegeisterten im Alter von 16 bis 36 Jahren ebenfalls eine Choreografie. Anmeldungen sind hier noch möglich. Alle Informationen und Termine gibt es unter www.movimentos.de. Am Ende der Probenzeit werden beide Stücke gemeinsam auf großer Bühne aufgeführt. red