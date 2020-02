Diebe stehlen Pedelec in der Nordhoff-Straße in Wolfsburg

Wolfsburg. Das graue Zweirad der Marke Bulls, Modell Lavida Plus, war am Fahrradstand in der Heinrich-Nordhoff-Straße angeschlossen.

Ein Pedelec haben Diebe am Donnerstag in der Zeit von 13.50 bis 22.45 Uhr gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das graue Zweirad der Marke Bulls, Modell Lavida Plus, war

am Fahrradstand in der Heinrich-Nordhoff-Straße angeschlossen. Vorn und hinten ist jeweils ein

Gepäckkorb angebracht. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460. red