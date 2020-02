Bankautomat in Wolfsburg-Reislingen gesprengt

Durch einen lauten Knall wurden Bewohner im Gerta-Overbeck-Ring am Montagmorgen um 3.51 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Eine Zeugin schaute aus dem Fenster und sah eine dunkle Rauchwolke aus einer Bankfiliale aufsteigen. Außerdem bemerkte sie, wie in der Ferne ein Auto davonfuhr.

Die Polizei war Minuten später vor Ort. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte den Geldautomaten im SB-Center der Bankfiliale vermutlich mittels Gas in die Luft gesprengt hatten, wie die Polizei mitteilt. Mehrere Glasscheiben der Filiale waren zerborsten, und der Geldautomat war stark beschädigt.

Eine Großfahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter keine Beute gemacht haben. Wie hoch genau der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Derzeit prüfen Sachverständige, inwieweit die Detonation auch statische Schäden an dem Wohn- und Geschäftshaus verursacht hat, in dem sich das SB-Center des Geldinstituts befindet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben können. Insbesondere interessieren sich die Beamten auch für den Vortag. Möglicherweise sind die Täter schon in der Umgebung der Bankfiliale gewesen, um das spätere Tatobjekt auszukundschaften. Vielleicht sind die Täter Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen, als sie sich an der Bankfiliale aufhielten oder sich in unmittelbarer Umgebung der Bank oder des Einkaufszentrums bewegten, in dem sich die Filiale befindet.

Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, (05361) 46460. red