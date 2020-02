Ratsgymnasium aus Wolfsburg ist „Aufsteiger des Jahres“

Das Ratsgymnasium gewinnt den Preis als „Aufsteiger des Jahres“ bei der niedersächsischen Landesvorauswahl der diesjährigen Internationalen Chemie-Olympiade (IChO). Nachdem die Schule einige Jahre nicht an dem Wettbewerb teilgenommen hatte, stellte sie in diesem Jahr mit Anna-Lena Bröer (Platz 1) die erfolgreichste Schülerin in der zweiten Runde. Das teilt der Verband der Chemischen Industrie – Landesverband Nord mit.

Für die herausragende Leistung wurde die Schule im Rahmen einer Preisverleihung in Laatzen ausgezeichnet. Als Preis gab es 500 Euro für den Chemieunterricht.

„Wir sind sehr stolz auf die tolle Leistung von Anna-Lena und freuen uns über den Preis. Wir werden von dem Preisgeld zusätzliche Chemikalien und Geräte für Schüler-Experimente anschaffen, um so chemische Zusammenhänge noch anschaulicher vermitteln zu können. Denn wir möchten noch mehr Schüler für das Fach Chemie und auch den Wettbewerb begeistern“, sagte der betreuende Fachlehrer Sascha Grube.

Das niedersächsische Kultusministerium vergab außerdem Preise in Höhe von je 100 Euro an die drei Bestplatzierten aus Niedersachsen: Ein Preis ging an Anna-Lena Bröer.

An der Vorauswahl auf Landesebene beteiligten sich in diesem Jahr 25 niedersächsische Schulen. Insgesamt 53 Schülerinnen und Schüler nahmen an den Klausuren der zweiten Runde teil.

Die Preisverleihung bildet traditionell den Auftakt zum Landesseminar in Hannover, zu dem die zehn erfolgreichsten niedersächsischen sowie die insgesamt fünf besten Schüler aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen eingeladen werden.

An der Leibniz-Universität widmen sich die jungen Talente zunächst praktischen Versuchen der Anorganischen, Physikalischen, Organischen und Technischen Chemie. Außerdem schnuppern sie in den Bachelor-Studiengang Chemie hinein. Anschließend besuchen sie die Firma Abbott in Hannover, wo sie einen Einblick in die Bereiche Galenik und Analytik bekommen und sich über berufliche Möglichkeiten in der chemischen Industrie informieren können. red