Wolfsburger Schüler erkunden Büros, Betriebe und Behörden

Die Schüler des 11. Jahrgangs am Gymnasium Fallersleben absolvierten bis Ende Januar ihr Betriebspraktikum. Sie sollen auf diese Weise einen Einblick ins Arbeitsleben gewinnen und im besten Fall eine Vorstellung bekommen für die Zeit nach der Schule. Dafür mussten sie sich selbst bei Arbeitgebern in Wolfsburg bewerben. Drei Wochen lang schnupperten sie in die Büros, Betriebe und Behörden hinein. Unsere Redaktion befragte vier der Fallersleber Gymnasiasten, was sie erlebt haben und was ihnen das Praktikum gebracht hat.

Jana Troppmann (17): Städtischer Ordnungsdienst

Jana Troppmann trat dem Städtischer Ordnungsdienst bei. Foto: Paula Engmann und Justine Meyer

Jana wollte gerne zur Polizei, aber eine Praktikumsstelle war dort schon vergeben. Sie hörte sich um und kam durch eine Bekannte auf die Idee, sich beim Städtischen Ordnungsdienst (SOD) zu bewerben – und wurde auch genommen.

„Fast jeder denkt, die Aufgabe des SOD besteht nur darin, Knöllchen zu verteilen. Doch das ist lange noch nicht alles, was die Mitarbeiter dort tun“, erklärt Jana, „der SOD sorgt für Recht und Ordnung auf Wolfsburgs Straßen.“

Ihr Arbeitstag startete um 9 Uhr und endete um 16 Uhr. „Morgens wird die Route von den zuständigen Beamten geplant – also worum man sich kümmern muss und welche Strecke man abfährt.“ Zum Tagesgeschäft für den SOD gehört auch das Abschleppen von Falschparkern. Einmal war sie dabei, als ein solcher Vorgang abgebrochen werden musste, weil der Eigentümer grad noch rechtzeitig zurückkehrte. Er zeigte sich total einsichtig, dass er einen Fehler gemacht hat, sagt Jana. „Natürlich trifft man in dem Job immer mal unhöfliche Leute, doch die meisten bleiben freundlich.“

Die Tätigkeit beim SOD habe allerdings auch Schattenseiten, meint sie. „Mir wurde berichtet: Manche Leute, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, werden schnell aggressiv.“ Jana kann sich trotzdem sehr gut vorstellen, beim Städtischen Ordnungsdienst zu arbeiten. „Ich glaube, dass könnte mir Spaß machen. In diesem Job sitzt man nicht nur im Büro am Schreibtisch, oder ist die ganze Zeit unterwegs. Es ist die perfekte Mischung! Das Betriebspraktikum hat meine Erwartungen übertroffen.“

Timo Feuerhahn (17): Amtsgericht

Timo Feuerhahn schaute drei Wochen lang hinter die Kulissen des Amtsgerichts. Foto: Paula Engmann und Justine Meyer

„Ich möchte Jura studieren und Anwalt werden“ – das war der ausschlaggebende Punkt für Timo, sich für das Betriebspraktikum im Amtsgericht zu bewerben. Dort lernte er keinen spezifischen Beruf kennen. Stattdessen nahm er als Zuhörer an Verhandlungen teil, konnte sich im Anschluss mit Richtern über die Urteile unterhalten, oder beschäftigte sich mit der (wie er einräumt) eher langweiligen Arbeit der Akteneinsicht. Am interessantesten fand der 17-Jährige die Strafprozesse. Ein Erlebnis, das ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die Ankunft eines Angeklagten. „Der kam aus der Justizvollzugsanstalt und galt als sehr aggressiv.“ Der Häftling wurde abgetastet und in eine Zelle gebracht. „Da hatte ich echt Respekt“, verrät er. In gewisser Hinsicht war Timo überrascht von seinem Praktikum, sagt er: „Ich dachte, es wäre eintöniger.“ Im Amtsgericht habe er Berufe kennengelernt, von denen er vorher nichts wusste. Eins steht für ihn fest: „Ich will nun wirklich Anwalt werden. Das hatte ich schon länger vor. Nun bin ich mir sicher.“

Maja Göhmann (17): Theater

Maja Göhmann organisierte mit im Theater. Foto: Paula Engmann und Justine Meyer

„Ich bin schon länger in einer Theatergruppe. Deshalb dachte ich, ein Praktikum im Scharoun-Theater kann ja ganz interessant werden“, betont Maja. Hinter den Kulissen in der Verwaltung beschäftigen sich die Mitarbeiter nicht nur damit, Spiel- und Probenpläne zu erstellen, schildert sie. Das Telefon steht nie still – sie selbst musste viele Absprachen treffen, Flyer erstellen, Tickets aushändigen oder das Catering für Veranstaltungen planen. „Jeden Tag gibt es etwas anderes zu tun, langweilig war es nie“, so Maja. Besonders interessant fand sie den Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen. Das Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des neuen Stückes „Memoria“ – Eyal Lerner – verfolgte sie fieberhaft. Dieser stammt aus Israel und spricht kein Deutsch. Die Schülerpraktikantin konnte sich mit ihm nur auf Englisch unterhalten. „Das war echt eine Erfahrung, denn so konnte ich meine Englisch- Kenntnisse mal auf die Probe stellen“, ist Maja begeistert. Ihre Bilanz nach den Theater-Wochen: „Ich glaube das Praktikum bietet einen guten Einblick, wie man arbeitet.“ Als richtigen Job könne sie sich das aber nicht vorstellen – statt nur Büroarbeit hätte sie es gerne aktiver.

Nina Ochmann (17): Polizei

Selbstbewusst posierte Nina Ochmann vor einem Streifenwagen. Sie ging gemeinsam mit der Polizei auf Streife. Foto: Paula Engmann und Justine Meyer

Die Polizei, dein Freund und Helfer – diesen Spruch kennt jeder. Doch wie sieht der Alltag auf der Wache aus? Das erfuhr Nina Ochmann. In der Polizeiinspektion Wolfsburg gibt es unterschiedliche Abteilungen, die sich beispielsweise um Drogen-, Sexual-, Waffendelikte oder Diebstähle kümmern und die Nina besuchen könnte. „Besonders interessant fand ich den Streifendienst“, meint Nina. Die Schülerin durfte mehrmals zu Einsätzen mitfahren. „Wir sitzen auf der Wache, dann kommt ein Anruf – schon geht es los!“ Eine Frühschicht dauert von 7 bis 13 Uhr, die Spätschicht von 13 bis 20 Uhr. „Jeder Tag bei der Polizei ist spannend!“ erzählt sie.

Schon am ersten Tag war sie bei einem Einsatz dabei, als ein Rettungshubschrauber direkt vor ihr landete. Sie berichtet von einfachen Diebstählen, kleineren Autounfällen bis hin zu Fällen häuslicher Gewalt und Fahndungen. Das Praktikum hat Nina überzeugt: „Klar, als Polizist geht man auch immer ein Risiko ein. Es kann immer was passieren, da manche Leute, denen man im Einsatz begegnet, echt aggressiv sein können. Doch ich möchte später auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ich weiß nur noch nicht in welchen Bereich.“