Zustimmung für irre Kita-Mehrkosten in Hattorf

1,131 Millionen Euro – so viel soll die künftige DRK-Kindertagesstätte nahe dem Baugebiet Dingelberg teurer werden. Wie schon Ortsrat und Jugendhilfeausschuss hat am Donnerstagabend auch der Bauausschuss ohne Gegenstimmen sein Okay gegeben, damit die Realisierung des dringend benötigten...