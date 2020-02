Rentner trommeln für Erhalt des Freizeitparks Westhagen

Auf den Wegen im Freizeitpark ist bei grauem Februar-Wetter nichts los. Die Rasenflächen unterhalb des Schlittenhangs liegen verlassen da, doch in den Bäumen und Sträuchern hinter den Häusern an der Cottbuser Straße tschilpen die Vögel, als wäre schon Frühling. In einigen Jahren sollen hier Häuser stehen. Zwei Rentner wollen das verhindern.

Mehrfamilienhäuser am Einkaufszentrum und im Freizeitpark Westhagen sollen den Abrissblock in der Dessauer Straße ersetzen. Foto: Giesecke

Unermüdlich sammeln Alex Berger und Günter Hönig Unterschriften für den Erhalt des Parks. Die ersten 1000 haben sie im November im Wolfsburger Rathaus übergeben, inzwischen sind 600 weitere hinzugekommen. Während Berger, der schon im Herbst 2018 mit der Sammlung begann, sich auf Westhagen konzentrierte und gezielt Menschen ansprach, denen er bei seinen Spaziergängen im Park begegnete, sammelt Hönig mit Glocke und Liste auch in der weitaus belebteren Porschestraße Unterschriften. „Die Unterzeichnenden fordern von den Verantwortlichen, den Freizeitpark Westhagen als letzte zentrumsnahe Grünanlage nicht zu zerstören“, heißt es dort. Sonst würden die Westhagener Lebensqualität verlieren.

Dass es in Westhagen mit den vor wenigen Jahren angelegten Gärten der Nationen noch eine zweite große Grünanlage gibt, haben die Rentner auf den Unterschriftenlisten nicht erwähnt. In ihren Augen ist die rege genutzte Anlage mit Spiel-, Sport- und Grillplätzen, Bänken und Bäumen kein Park. „Das sind Starkstromleitungen mit Grünflächen darunter“, sagt Hönig. „Das wollen die uns als Park verkaufen.“

Blick vom Schlittenhügel im Freizeitpark Westhagen. Foto: Giesecke

Berger sieht es so: Im Freizeitpark gibt es einen wertvollen Baumbestand, Hasen und Eichhörnchen sind hier zu Hause. Der Spielplatz liegt ganz nah am Schulzentrum, ältere Westhagener treffen sich hier zum Kartenspielen. Dass die Stadt auf dem Bolzplatz an der Frankfurter Straße keine Tore aufstellen wollte, kann er nicht verstehen. „Es gibt zu wenig Flächen für die Jugendlichen hier“, findet er. Und der Park werde vernachlässigt. Die Gärten der Nationen gefallen ihm nicht. Zu viel Beton.

Günter Hönig findet es überhaupt überflüssig, dass das Zentrum Westhagens umgebaut wird. Den im Abriss befindlichen Hochhausblock in der Dessauer Straße hätte man aus seiner Sicht sanieren und die 215 Wohnungen erhalten sollen. Gegen eine Nachbebauung haben Hönig und Berger nichts, solange sie sich auf die Dessauer Straße beschränkt. Der Wolfsburger Rat dagegen hat die Stadtverwaltung bereits 2018 beauftragt, einen Bebauungsplan aufzustellen. Grundlage ist der Siegerentwurf aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb, der in der Dessauer Straße und im westlichen Teil des Freizeitparks vier- bis fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser vorsieht. Der Ortsrat Westhagen hat sich einstimmig für das Bebauungsplanverfahren ausgesprochen.

Günter Hönig und Alex Berger dagegen wollen weiter für den Erhalt des Parks trommeln. „Das wird der neue Hambacher Forst“, sagt Hönig.