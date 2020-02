Wolfsburger Holocaust-Leugner wird verurteilt

Wolfsburg. Er hatte eine Mail an den Bundestag geschrieben und den Völkermord an den Juden durch die Nazis in Frage gestellt.

Aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gab es auch in Wolfsburg mehrere Gedenkveranstaltungen. Zwei Wochen ist das erst her. Wegen Leugnung des Holocausts musste sich Montag vor dem Amtsgericht ein 51-jähriger Wolfsburger verantworten. Der Prozess gab Einblicke in eine bizarre Gedankenwelt.

Auf der Internetseite des Deutschen Bundestags ging am 24. Oktober um 3.24 Uhr eine Mail des Angeklagten ein. Unter dem Betreff „Tabuzone Holocaust – Schuldfrage – Recht auf Meinungsfreiheit“ schrieb er von angeblichen südpolnische Antifaschisten. Diese hatten sich gewehrt gegen die Pläne der Nationalsozialisten, einen Judenstaat in ihrem Gebiet gründen. Sie hätten die SS unterwandert und die Juden in den Konzentrationslagern ermordet. Der Bundestag erstattete umgehend Anzeige, die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagte den Wolfsburger wegen Volksverhetzung an.

„Ja, das habe ich geschrieben“, räumte der Angeklagte offen ein. Sein „logischer“ Schluss sei dieser gewesen: Die Südpolen wären gegen die Nazi-Pläne gewesen, deshalb könne man sie als Antifaschisten bezeichnen, die für den Völkermord an den Juden verantwortlich wären. „Wenn man sagt, der Mord hat nicht der Gärtner begangen, sondern der Schuster, dann verharmlost man ja nicht den Mord an sich, verstehen Sie?“, meinte der Angeklagte und verwies auf das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. „Demokratie bedeutet Volksherrschaft“, erklärte er weiter. „Diese Holocaustsache dienst ja eher der Volksdiskriminierung. Ich habe an den Bundestag geschrieben, weil er darüber nachdenken sollte, ob der Holocaust primär von den Nazis ausging, oder welche Interessen dahintersteckten. Und dann stellt sich die Frage, wer hinter den Nazis steckte.“

Schon zu Beginn der Verhandlung hatte der Angeklagte aus seiner Aldi-Einkaufstasche eine Landkarte, mutmaßlich von Polen in den 30er Jahren, gezogen und diese auseinandergefaltet. Während der Verhandlung trat er an den Tisch des Richters und wollte anhand der Karte seine Weltsicht erläutern. Trotz des grotesken Geschichtsverständnisses, dass dieser Angeklagte da offenbarte, gab sich der Richter jede Mühe, ihm die Rechtslage darzulegen: Nämlich dass die Leugnung des Holocausts keine Meinung, sondern die Würde der Opfer und ihrer Angehörigen verletzt und ein Straftatbestand ist. Er folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Zeitungsausträger zu einer Geldstrafe von 450 Euro.

Während der Urteilsbegründung unterbrach der Angeklagte den Richter mehrmals und kündigte an, dass er das Urteil nicht akzeptieren werde.