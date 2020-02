Behindertenbeirat fordert barrierefreies Schloss Fallersleben

Die Diskussionen und Ideen zur Schaffung der Barrierefreiheit des Fallersleber Schlosses veranlassen den Behindertenbeirat Wolfsburg zu einer Stellungnahme.

Detlef Huhnholt, stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirates Wolfsburg in der Mitteilung: „Inklusion ist ein Menschenrecht. Sie beinhaltet aber auch die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und das Schloss Fallersleben ist in allen Etagen ein öffentliches Gebäude. Hierzu gehört unter anderem auch das Trauzimmer und die Gemälde-Galerie, die sich in der oberen Etage befindet.“

Sabine Hössel, beratendes Mitglied im Bauausschuss: „Ich als Rollstuhlfahrerin bin davon abhängig, dass die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden für alle Räume gilt. Es kann beispielsweise nicht sein, dass es in der Zukunft etwa einen Mitarbeiter im Schloss geben könnte, der keinen Zugang zu allen Etagen hat. Auch das wäre ein Verstoß gegen die Menschenrechte, etwa ein rollstuhlfahrender Standesbeamter, der die Aufgabe im Schloss Fallersleben verweigert würde wegen der nicht vorhandenen Barrierefreiheit. Das wäre dann diskriminierend.“

Detlef Huhnholt: „Die niedersächsische Bauordnung sieht bei öffentlichen Gebäuden, wie Museen und Galerien die Barrierefreiheit vor und wenn man dies nun am Schloss Fallersleben umsetzen möchte, dann geht das nicht mit einem barrierearmen Zugang in die erste Etage, sondern nur barrierefrei zu allen Etagen.“

Aus Sicht des Behindertenbeirates könne der barrierefreie Zugang zu allen Etagen nur über einen Außenaufzug gewährleistet werden. Damit wäre dann auch das Recht von Menschen im Rollstuhl oder anderer körperlichen Einschränkungen gewährleistet.

Der Behindertenbeirat Wolfsburg fordert dies nicht von Politik und Verwaltung, sondern setzt voraus, dass gewählte Politiker die Rechte aller Menschen in ihrer Kommune bei ihren Entscheidungen beachten und unterstützen, um Ausgrenzung und Diskriminierung zu verhindern. Neben den Menschen mit Beeinträchtigungen werden aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft immer mehr ältere Menschen auf die Einhaltung von Barrierefreiheit angewiesen sein und deshalb muss auch in der aktuellen Diskussion die zu treffende Entscheidung zukunftsorientiert sein.