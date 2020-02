Neuland-Spatenstich für Mietwohnungen im Fallersleber Kleekamp

Anfang März soll es offiziell so weit sein: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist gab am Dienstag im Ortsrat bekannt, dass am 4. März der symbolische erste Spatenstich für das Bauvorhaben der Neuland Wohnungsgesellschaft im Fallersleber Neubaugebiet Kleekamp erfolgt. Wie berichtet, errichtet das...