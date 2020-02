Eröffnung der Kinderklinik in Wolfsburg verzögert sich

Das Klinikum Wolfsburg muss die mit Beginn des zweiten Quartals 2020 geplante Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik verschieben. Das teilte das Klinikum am Mittwoch mit.

Aktuell seien noch Nacharbeiten erforderlich, um für die Versorgung der kleinen Patienten die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Hintergrund ist, dass bei routinemäßigen Proben im Trinkwassernetz des Neubaus mikrobielle Spuren festgestellt wurden.

Die aufgefundenen Bakterien kämen nach Angaben des Klinikums überall in der Natur vor, beispielsweise auch in Pfützen, und seien an sich harmlos. Für Patienten mit angegriffenem Immunsystem – vor allem bei chronischen Erkrankungen – könnten sie jedoch eine Gefährdung darstellen. Um die Gesundheit der künftigen kleinen Patienten sichern zu können, müsse die Verunreinigung daher vor dem Bezug der neuen Kinderklinik beseitigt werden, heißt es seitens des Klinikums.

Die Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Hochbau der Stadt Wolfsburg ermitteln derzeit in Zusammenarbeit mit den Baufirmen, dem Klinikum, dem städtischen Gesundheitsamt und dem Landesgesundheitsamt die Ursache der Belastung (zum Beispiel verunreinigtes Einbauteil).

Die Inbetriebnahme des Gebäudes werde sich bis zur Beseitigung der Bakterien leider noch etwas verzögern, da aufwendige Spülungen des Wassersystems erforderlich seien. Dies sei unvermeidlich, da die Sicherheit der kleinen Patienten absoluten Vorrang habe. red