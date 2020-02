Wurde ein Kater in Reislingen angeschossen?

Im Bereich des Campo Mediterano in Reislingen ist in der vergangenen Woche offenbar ein Kater angeschossen worden. Eine Nutzerin machte darauf nun in einer Facebook-Gruppe aufmerksam. Demzufolge habe der Kater neben der Schusswunde auch Prellungen an der Hüfte. Es sei genau auf das Herz des Tieres gezielt worden, schreibt die Nutzerin.

Die Nutzerin rief in ihrem Posting zu besonderer Vorsicht im Bereich des Campo Mediterano auf. Es sei bereits Anzeige erstattet worden, schreibt sie. Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben zu dem Fall machen, sagte ein Sprecher am Sonntag, wolle den Fall aber prüfen.