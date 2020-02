Das bietet das Programm zum Frauentag in Wolfsburg

Unter dem Motto „Die Würde der Frau ist unantastbar!“ wird der Internationale Frauentag in Wolfsburg gefeiert. Das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg hat gemeinsam mit den Kooperationspartnern des 8.-März-Bündnisses ein Programm zusammengestellt: Filme, Vorträge und Kurse, Ausstellungen, das Frauenfest und vieles mehr sorgen für Abwechslung und laden zum Austausch ein, wie die Stadt mitteilt.

Los geht es jeweils mittwochs am 19. und 26. Februar sowie am 11. März im Delphin-Palast, wo das 8.-März-Bündnis jeweils um 19.30 Uhr Filme zeigt, in deren Mittelpunkt interessante Frauen stehen.

Die Ausstellung „CEDAW in Niedersachsen – Gleichstellung sichtbar machen“ ist vom 27. Februar bis 11. März in der Bürgerhalle im Rathaus A zu sehen.

Eine Geschichte über die Würde und Stärke von Frauen wird am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr in einem Themengottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche dargestellt.

„Die Würde der Frauen“ zeigen Wolfsburger Künstlerinnen auch in der gleichnamigen Ausstellung vom 3. März bis 3. April in der Geschäftsstelle der Volksbank BraWo gegenüber vom Rathaus.

Zwei Schnupperkurse zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen bietet die Beratungsstelle Dialog am Dienstag, 3. März, um 18 Uhr, und Montag, 9. März, um 16 Uhr im Mädchenzentrum Rote Zora an.

Am Donnerstag, 5. März, ist im Hallenbad – Kultur am Schachtweg das Kabarett-Programm „Ihr mich auch“ von und mit Simone Solga zu sehen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets sind für 15 Euro (12 Euro ermäßigt) an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.

Am Samstag, 7. März, sind Interessierte von 11 bis 13 Uhr unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz willkommen: Das Frauenzentrum Frauen-Zimmer Goethestraße informiert hier zur Aktion „Brot und Rosen“, während die Pro-Familia- Beratungsstelle Wolfsburg und die Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werkes Wolfsburg gemeinsam zum Austausch zum Thema „Paragraf 218 und Paragraf 219: Die Würde der Frau muss unantastbar sein“ einladen.

Am Internationalen Frauentag selbst – am Sonntag, 8. März – lädt der Ortsfrauenausschuss der

IG Metall Wolfsburg um 11 Uhr zum interaktiven Vortrag „Einfach.Machen“ der Autorin Nicola Fritze ins Gewerkschaftshaus.

Abends findet das alljährliche Internationale Frauenfest im Mehrgenerationenhaus statt. Bei der exklusiven Feier nur für Frauen warten ab 18 Uhr Musik, aufgelegt von DJane Soundschwester, Tanz, Geselligkeit sowie ein internationales Büfett.

Der IG-Metall-Chor „Gegenwind“ lädt am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr zur offenen Probe ins Gewerkschaftshaus ein. Eine „Hommage an Marlene Dietrich“ erwartet die Besucherinnen beim Frauenfrühstück mit musikalischer Lesung im Restaurant Föhrenkrug am Sonntag, 15. März, ab 10 Uhr.

Warum Persönlichkeit entscheidet und Statusspiele in der Businesswelt von gestern sind – diese Fragen beantwortet Saskia Hoog im Vortrag „Erfolgreiche Frauen haben Mut zur persönlichen Marke“ am Dienstag, 24. März, um 16.30 Uhr. Die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft lädt zu dieser Veranstaltung in den Großen Saal des Stadtjugendrings.

Das Gleichstellungsreferat bietet am Samstag, 18. April, eine Busreise nach Celle an. Dort wird im Rahmen einer Schlossführung die Geschichte einer beeindruckenden Frau, Eléonore d’Olbreuse, beleuchtet. red