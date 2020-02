13 neue Schulbusbegleiter im Schulzentrum Westhagen

Mit dem Nahverkehrstag schloss am vergangenen Freitag die Ausbildung von 13 weiteren Schulbusbegleitern am Albert-Schweizer-Gymnasium und der Wolfsburger Oberschule ab. Die Polizei Wolfsburger organisiert gemeinsam mit der Wolfsburger-Verkehrsgesellschaft (WVG) seit mehr als zehn Jahren diese Lehrgänge.

Sie sollen bei jungen Menschen unter anderem die Zivilcourage fördern, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Ziele der Ausbildung: körperliche Gewalt und Sachbeschädigungen durch bessere Kommunikation vermeiden.

Die jugendlichen Schulbusbegleiter erfahren in der verhaltensorientierten Ausbildung die Grundlagen, sich in schwierigen Situationen im Bus gewaltlos einzuschalten. So sind sie auf dem Weg zur Schule oder nach Schulende im Bus und an den Haltestellen Vermittler zwischen Schülern oder anderen Fahrgästen. Ausbildungsinhalte waren unter anderem: Kommunikationstechniken, Deeskalation, aktives Zuhören, Rollenspiele, bewusste Körpersprache, neutrales Verhalten und Bewusstmachen von persönlichen Einstellungen und Mediation.

Durch diese Ausbildungsinhalte werde die Sozialkompetenz der Schüler entwickelt und gestärkt. Polizeihauptkommissar Thomas Figge führte zusammen mit Stefan Sander von der WVG sowie der Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld und dem Kontaktbereichsbeamten Polizeioberkommissar Jens Oertelt die verhaltensorientierte Ausbildung durch. Betreuungslehrer, Dirk Dudda, ist stolz auf seine Schüler: „Fürs Leben lernen heißt eben nicht nur Mathematik und Englisch zu lernen, sondern unter anderem auch faires Verhalten und Verantwortung übernehmen zu können. In dieser Ausbildung lernen die Jugendlichen wirklich fürs Leben.“

Zum Abschluss wurden in einer kleinen Feierstunde durch Sandra Trümpert-Pätz, Schulleiterin der Wolfsburger Oberschule, und Hellen Niemann, als Vertreterin für die Schulleitung des Albert-Schweizer-Gymnasiums, 13 jungen Menschen die Urkunden und Ausweise überreicht.

Folgende Schüler haben die Ausbildung erfolgreich absolviert: Prianka Mohan Sharda, Emilia Gadzhieva, Leon Krasniqi, Omar Balti, Kira Thiel, Niklas-Noel Abboudi, Brahim Sülemann, Robin Wilken, Loretta Krasniqi, Gülistan Alomar, Luis Wrba, Linus Kalla Münchmeyer, Artur Mezler. red