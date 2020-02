Rat segnet horrende Kita-Mehrkosten für Hattorf und Sandkamp ab

Am Ende wollte trotz der horrenden Mehrkosten niemand die beiden wichtigen Projekte blockieren: Einstimmig hat der Rat der Stadt am Mittwoch die millionenschweren Extra-Ausgaben zum Neubau der DRK-Kindertagesstätte Hattorf und für den bereits erfolgten Anbau an die DRK-Kita Sandkamp abgesegnet....