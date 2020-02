Karambolage mit drei Autos in Wendschott

10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der bereits am Freitagvormittag passiert ist: Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, geriet ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf Plus beim Rechtsabbiegen in den Gegenverkehr. Es gab aber keine Verletzten.

Es war nach Polizeiangaben um 8.20 Uhr, als der Wolfsburger aus der Straße Birkenbusch nach rechts in die Straße Große Riehe abbiegen wollte. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit sei der Mann dabei jedoch in den Gegenverkehr geraten, wo er mit einem entgegenkommenden VW Sharan kollidierte, in dem eine 46-Jährigen aus Gifhorn saß.

„Dabei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden“, berichtete die Polizei weiter. Aber nicht nur das: Durch die heftige Kollision wurde der Sharan gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat geschleudert, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Beide Autofahrer hatten Glück – sie blieben unverletzt. Sowohl der Golf als auch der Sharan waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den Unfallverursacher haben die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. cc