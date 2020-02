Diakonie Wolfsburg entlässt kranke Mitarbeiterin

Mit einer von Nächstenliebe geprägten Unternehmenskultur wirbt die Diakonie Wolfsburg im Internet für sich. Eine langjährige Mitarbeiterin erlebte die Diakonie anders. Die Sozialpädagogin Elisabeth Kaufmann erhielt die Kündigung, nachdem sie an einer Angststörung und Depressionen erkrankt war. Kaufmann hat 14 Jahre lang in der Suchtberatung in Gifhorn gearbeitet. Zehn Jahre lang hielt sie die stellvertretende Leitung inne. Nach...