100. Gospelgottesdienst in der Christuskirche in Wolfsburg

Am Donnerstag, 5. März, gibt es ab 19 Uhr den 100. Gospelgottesdienst in der Christuskirche. „Fast zehn Jahre feiern wir Gospelgottesdienst an jedem ersten Donnerstag im Monat. Und er ist immer sehr gut besucht“, wird Frank Morgner, Pastor der Stadtkirchengemeinde Wolfsburg, in einer Mitteilung des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen zitiert. Seit knapp sechs Jahren ist er für diese Veranstaltungsreihe verantwortlich. „Das waren große Fußstapfen, in die ich damals getreten bin.“

Übernommen hat Morgner das Gottesdienstformat von Pastor Joachim Dierks, dem Erfinder der Gospelfeiern in Wolfsburg. Dierks war Hochschulpastor in Wolfsburg, gründete einen Hochschul-Gospelchor und lud am 7. Oktober 2010 erstmalig in die Christuskirche ein.

Zum Jubiläum am 5. März kommt Dierks noch einmal nach Wolfsburg zurück und predigt. Der Gospelchor Hannover (Foto) wird unter der Leitung von Jan Meyer, Gospelkantor der Landeskirche Hannovers, singen. Der Gospelchor Hannover ist der „Kammerchor“ der Gospelkirche Hannover. Der Chor setzt einen Schwerpunkt in seinem umfangreichen Repertoire – von Spirituals bis hin zur skandinavischen Gospelmusik – auf den Contemporary Gospel amerikanischer Provenienz, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. red