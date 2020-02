Kabarett mit Simone Solga und Gleichstellungs-Schau in Wolfsburg

„Die Würde der Frau ist unantastbar!“ lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Frauentags, zu dem das 8. März Bündnis und das Gleichstellungsreferat der Stadt mit weiteren Wolfsburger Kooperationspartner ein abwechslungsreiches Programm bieten, das bereits in vollem Gange ist. So ist ab Donnerstag, 27. Februar, die Ausstellung „CEDAW in Niedersachsen – Gleichstellung sichtbar machen“ in der Bürgerinnenhalle des Rathaus A zu sehen.

Die Ausstellung informiert laut Mitteilung der Stadt über die Inhalte der UN-Frauenrechtskonvention, die auch unter dem Kürzel CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) bekannt ist. Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau trat 1981 in Kraft.

Bisher haben 189 Staaten das Übereinkommen ratifiziert, aber zahlreiche Unterzeichner verpflichten sich nicht zu allen Artikeln. Das Gleichstellungsreferat möchte mithilfe der Ausstellung die Bedeutsamkeit und den Stellenwert der Frauenrechtskonvention hervorheben und allen Bürger die Chance geben, mehr zu dem Thema zu erfahren. Die Ausstellung kann bis zum 11. März zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.

Und in den nächsten Tagen wird noch mehr geboten: Am Sonntag,

1. März, lädt die Heilig-Geist-Kirche um 15 Uhr zu einem Themengottesdienst ein. Am Donnerstag,

5. März, findet um 20 Uhr im Kulturzentrum Hallenbad das Kabarett „Ihr mich auch“ von Simone Solga statt. Karten können direkt im Hallenbad erworben werden.

Bis zum Weltfrauentag am

8. März und sogar bis in den April hinein werden weitere Programmhöhepunkte wie Vorträge und Kurse, Ausstellungen und das Frauenfest und das Thema Gleichstellung in den Fokus rücken und zum Austausch einladen.

Das ausführliche Programm liegt als Leporello in den Rathäusern, der Tourist-Information im Hauptbahnhof, Beratungsstellen, öffentlichen Einrichtungen, dem Frauenzimmer, dem „Weltladen Wolfsburg Pueblo“ und dem Gleichstellungsreferat aus und kann auch online unter wolfsburg.de/frauen eingesehen werden.