Freier Eintritt für Schaltjahr-Geburtstagskinder im Planetarium

Wolfsburg. Die Wolfsburger Einrichtung bietet am Samstag mit zwei Shows ein besonderes Angebot für die Menschen, die am 29. Februar Geburtstag haben.

Wer an einem 29. Februar geboren wurde, kann sich freuen, denn das Wolfsburger Planetarium lädt alle Geburtstagskinder mit dem seltenen Geburtsdatum am kommenden Samstag zu einem kostenfreien Besuch im Planetarium ein. Um 13 Uhr wird „Das kleine 1x1 der Sterne“ und um 16 Uhr die beliebte Show „Auroras – Geheimnisvolle Lichter des Nordens” gezeigt. Natürlich sind aber auch alle Gäste willkommen, die nicht am 29. Februar Geburtstag haben. So kann der zusätzliche Tag für einen besonderen Ausflug in das größte Planetarium Niedersachsens genutzt werden. Es gelten die regulären Eintrittspreise: 8,50 Euro und 6 Euro.