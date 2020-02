Vier Autodiebstähle in einer Nacht – Polizei sucht nach Zeugen

Wolfsburg. In Wolfsburg und Velpke sind in der Nacht zu Mittwoch gleich vier Fahrzeuge gestohlen worden. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.

Gleich vier Fahrzeugdiebstähle in Wolfsburg und Velpke hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch aufgenommen.

Drei Autos in Wolfsburg gestohlen, ein Auto in Velpke

Abgesehen hatten es die Diebe in Wolfsburg auf einen VW-Bus in der Straße Rathenauplan, auf einen Audi S4 im Pirolweg im Stadtteil Hellwinkel sowie auf einen weiteren VW-Bus auf einem Privatgrundstück in der Nelly-Sachs-Straße in Reislingen.

Da etwa zur gleichen Zeit ein weiterer VW-Bus in Velpke gestohlen wurde, gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Der Wagen stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Finkenstieg.

Polizei sucht nach Zeugen

Die bislang unbekannten Täter verursachten somit einen Schaden über 155.000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Taten geben können, wenden sich an die Polizeiwache in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 oder in Velpke unter der Rufnummer 05364/947220.