Überfall auf Wolfsburger – Freispruch für Tatverdächtige

Auf dem Computerschirm von Kriminalhauptmeister Dennemärker vom Landeskriminalamt in Saarbrücken sind Phantombilder zu sehen (Foto vom 30.11.2005). Alle Fotos sind virtuell und zeigen keine real existierenden Personen. Dennemärker rekonstruiert am Computer mit Opfern und Zeugen die Gesichter von Tätern. Mit einem entsprechenden Computerprogramm können er und seine Kollegen in anderen Bundesländern auf etwa 1300 verschiedene Männer- und Frauentypen zugreifen. Zwischen denen können beispielsweise Augen, Nasen, Haare und Münder ausgetauscht werden.