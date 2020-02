Krippenplätze: Im Vergleich günstig

30 Prozent mehr – das klingt erst mal nach viel. Da aber die ganze Entgeltordnung samt Beitragsstufen überarbeitet werden soll, heißt das noch lange nicht, dass jede Familie automatisch 30 Prozent mehr zahlen muss.

Außerdem lohnt sich der Blick zu den Nachbarn. In Braunschweig, aber auch anderswo, zahlen Sie weitaus mehr als in Wolfsburg für die Betreuung in einer Krippe oder bei einer Tagespflegeperson. Zudem darf nicht vergessen werden, dass der Kindergarten für alle Familien in ganz Niedersachsen seit August 2018 gebührenfrei ist.

Qualität kostet. Und die meisten Eltern, mich eingeschlossen, würden wohl mehr für den Krippenplatz bezahlen, im Wissen, dafür eine bessere Betreuung zu bekommen. Dafür müssten die Mehreinnahmen allerdings auch genau dafür verwendet werden. Und nicht dafür, ein Haushaltsloch zu stopfen. Und hier verursacht die Entscheidung für höhere Gebühren einen faden Nachgeschmack.