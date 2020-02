Wolfsburger diskutieren über Weiterbildung in Pflegeberufen

Wie können sich Fachkräfte bestmöglich auf zukünftige Anforderungen der Gesundheitsversorgung vorbereiten? Wie können Hochschulen mit neuen Formaten wissenschaftlicher Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung für Pflege- und Gesundheitsberufe beitragen? Fragen wie diese diskutierten etwa 90 Experten aus Gesundheitswesen, Politik und Bildung kürzlich in Wolfsburg. Die gemeinsame Fachtagung der Forschungsverbünde „Kompetenzentwicklung von Gesundheitsfachpersonal im Kontext des Lebenslangen Lernens (KeGL)“ und „Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG)“ fand an der Fakultät Gesundheitswesen der Ostfalia-Hochschule statt, heißt es in einer Mitteilung.

Unter dem Titel „Fit for Change in Healthcare – Weiterbildung für Pflege- und Gesundheitsberufe an Hochschulen“ informierten die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbünde über die wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote, die sie entwickelt und erprobt haben und künftig an den beteiligten Hochschulen in Osnabrück, Oldenburg, Hannover, Bochum und Wolfsburg anbieten werden.

Diese zielen darauf ab, Gesundheitsfachpersonal angesichts der nachhaltigen Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft bestmöglich zu begleiten und ihnen auch persönliche Weiterentwicklungs- und Karriereoptionen in ihrem Berufsfeld zu eröffnen. Für Pflege- und Gesundheitsberufe sei bundesweit ein eindeutiger Trend weg von berufsbegleitenden Studiengängen hin zu kurzformatigen Zertifikatsangeboten zu erkennen, erläuterte Sigrun Nickel, Leiterin Hochschulforschung, Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung. „Wir freuen uns sehr, dass ein breites Publikum aus Fachverbänden, Kammern, Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Praxispartnern unserer Einladung gefolgt ist“, so Gerold Niemeyer, Verbundkoordinator des Forschungsverbundes KeGL zum Tagungs-Abschluss.

Über die Fachtagung hinaus bieten die Forschungsverbünde ab März vier Online-Informationsveranstaltungen zu künftigen Weiterbildungsangeboten in Form von Webinaren an. Ab sofort ist eine Anmeldung zu den Webinaren möglich.