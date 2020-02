Neue Angebote der Autostadt mit „Bisstro“ und „Esszimmer“

Ab Mitte März 2020 erweitert die Autostadt in Wolfsburg ihr gastronomisches Angebot um zwei besondere Locations. Im neuen Restaurant „Bisstro“ sowie in der neuen Event-Location „Esszimmer“ stehen vielseitige und gesunde Speisen im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung.

Die Gerichte im „Bisstro“ sind ideal auf den „schnellen“ Hunger abgestimmt und werden direkt zubereitet. Zur Auswahl stehen Porridge und belegte Brötchen am Vormittag, gesunde Bowls in verschiedenen Varianten am Mittag und Kuchen und Milchreis am Nachmittag. Durch die Nähe zur AbholerWelt bietet das „Bisstro“ unter anderem den Fahrzeug-Abholern einen gemütlichen Aufenthaltsbereich mit hellen Farben und Lounge-Möbeln. Das „Esszimmer“ bietet als exklusive Event-Location tagsüber kulinarische Angebote für Tagungsgäste. Am Abend und an den Wochenenden finden Kochkurse, Küchenpartys oder Themenabende statt. Diese sind saisonal ausgerichtet, wie die aktuellen Angebote für den Frühlings- und Osterbrunch. Das „Esszimmer“ steht auch für private Anlässe zur Verfügung, die individuell nach den Wünschen der Gäste ausgerichtet werden. Beide Lokalitäten ersetzen die bisherigen Restaurants „Barolo“ und „Chardonnay“ und sind noch mehr als zuvor auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet.