Kleine Meister stellen in DRK-Kita Hattorf aus

Früh übt sich, was ein Meister werden will. In einem Kunstprojekt unter dem Motto „Kleine Misch-Experten ganz groß“ haben die 25 Kinder der Grashüpfergruppe des DRK-Kindergartens Hattorf vier Wochen lang mit Gips und Farbe experimentiert. Die dabei entstandenen Bilder wurden bei einer Vernissage am...