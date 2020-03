Reptilien ganz nah im Wolfsburger Congress-Park

Der große Alligator ist in Wolfsburg. Er liegt unter der „Höhensonne“, die ihn so wärmt, als befände er sich in einem sonnenbeschienenen Flussdelta. Das dunkelgrüne, gut getarnte Krokodil scharrt mit seinen Vorderbeinen im Sand, blinzelt aus den Augen. Es sind wachsame Tiere, die jedes Beutetier...