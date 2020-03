Steigende Kita-Gebühren: „Erziehung sollte mehr wert sein“

Die Krippen-Gebühren sollen steigen – die Stadt möchte so ab dem Kitajahr 2022/2023 voraussichtlich 30 Prozent höhere Einnahmen generieren. Die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) hat in ihrer Vorschlagsliste für den Haushalt vorgerechnet, dass dadurch ein Plus von...