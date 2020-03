Polizei sucht Zeugen einer Pöbelei in Wolfsburg

Die Polizei sucht Zeugen eines nächtlichen Gerangels zwischen einem 21-jährigen Passanten und einer Gruppe in der Nacht zum Freitag in der Wolfsburger Fußgängerzone. Den Angaben des Opfers zufolge sei es im Bereich der Porschestraße/Ecke Pestalozziallee vor einer Drogerie gegen 3 bis 3.15 Uhr zwischen dem Quintett und ihm beiderseitig zu Pöbeleien gekommen, wie die Polizei mitteilt. Schließlich hätten Mitglieder der Gruppe unvermittelt und gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen. Danach seien die Täter in unbekannte Richtung weggelaufen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen: (05361) 46460. red