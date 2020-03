Wolfsburger Bauausschuss befasst sich mit K46-Kreuzung

Wie der Unfallschwerpunkt K46/Hubertusstraße entschärft werden soll, war in den am stärksten betroffenen Ortsräten in den vergangenen Jahren ein großes Politikum. Die Stadtverwaltung will nun einen Schritt weiter kommen und dem Bauausschuss am Donnerstag, 5. März, vorschlagen, im Doppelhaushalt...