Besucherrekord im Wolfsburger Phaeno dank Lego-Schau

Das Phaeno hat sich im normalerweise eher besucherschwachen Februar über einen Besucherrekord freuen dürfen. Sind es in den zurückliegenden 14 Jahren sonst im Schnitt unter 20.000 gewesen, kamen im Februar 2020 exakt 31.236 experimentierfreudige Gäste ins Phaeno, heißt es in einer Mitteilung. Zu dem Erfolg hätten sicherlich die besonderen inhaltlichen Angebote beigetragen.

Der „Tüftelmarathon“ für Familien mit Kindern von 3 bis 10 Jahren sorgte in den Zeugnisferien Anfang Februar schon für einen Superstart: Es wurde gebastelt, gebaut oder programmiert und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Der absolute Höhepunkt aber war die Lego-Ausstellung „Phaeno-Bricks“, die allein an den beiden Wochenenden jeweils mehr als 5000 Besucher angezogen hat. Phaeno-Projektleiter Davy Champion hatte zwar mit großem Interesse gerechnet, aber dass die Experimentierlandschaft so ins Schwarze treffen würde, hat selbst ihn sehr überrascht.

Auch die Resonanz auf den Wettbewerb „Bau dein Phaeno“ war überragend. „Wir hatten optimistisch mit rund 10 Einsendungen gerechnet, aber dass sich 40 kleine und große Lego-Freunde sehr viel Zeit genommen und wirklich beeindruckende Modelle gebaut haben, ist einfach phänomenal“, erklärt Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge. „Ein solcher Erfolg ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und motiviert gleichzeitig für das nächste Projekt, unser Osterferienprogramm. Wir freuen uns jetzt schon auf staunende Besucher, wenn im Phaeno wieder Küken schlüpfen.“