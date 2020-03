Wolfsburger Polizei schaut bei E-Scootern ganz genau hin

Die E-Scooter rollen an. 245 Betrunkene, etliche Verletzte und zahlreiche Verstöße gegen die Versicherungspflicht – das ist die Bilanz in Hannover ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der so genannten Elektrokleinfahrzeuge-Verordnung. „Solche Zustände wollen wir in Wolfsburg nicht“, sagt Andreas...