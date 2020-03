Sanierung Dresdener Ring in Westhagen startet Ende März

Am 30. März soll im südlichen Dresdener Ring in Westhagen die Baustelleneinrichtung beginnen. Darüber informierte Stadtplaner Christian Teigeler am Mittwoch die Mitglieder des Ortsrates Westhagen. „Es wird keine Vollsperrung geben, sondern jeweils eine halbseitige Sperrung“, kündigte Teigeler...