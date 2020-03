Nun stehen die E-Scooter in Wolfsburg bereit

Der Scooterverleih Tier ist am Donnerstag in Wolfsburg gestartet. Hier stehen einige Scooter auf der Porschestraße in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Wolfsburg. Am Donnerstag hat das Berliner Start-up 350 E-Scooter in Wolfsburg verteilt. Auch Fallersleben und Vorsfelde gehören zum Gebiet.

Am Donnerstag ist soweit gewesen: 350 Scooter hat das Berliner Start-up Tier über den Tag verteilt in der Wolfsburger Innenstadt, etwa am Phaeno oder auch in der Porschestraße, verteilt.

Innenstadt, Vorsfelde und Fallersleben werden bedient

Zusammen mit der Stadt wurde zuvor eine Zone festgelegt, in denen die Scooter frei fahren können und in der die Roller von dem Unternehmen verteilt werden dürfen. Das umfasst die Innenstadt bis nach Vorsfelde und Fallersleben. Hier braucht es keine Stationen – die Fahrten können überall begonnen und beendet werden. „Außerhalb des Gebietes ist eine Abmeldung nicht möglich. Der Kunde müsste dann weiter Miete bezahlen“, erklärt Marcel Goos, Manager für die Wolfsburger Geschäfte des Start-ups.

Optimistische Ansage des Tier-Managers

Goos ist optimistisch und macht für den Start in Wolfsburg eine klare Ansage: „Autos gehören nicht in die Innenstadt. Mit Tier-Scootern bieten wir nun auch Bewohnern und Gästen von Wolfsburg eine umweltfreundliche Alternative, um sich abgasfrei durch die Stadt zu bewegen – selbst in der kalten Jahreszeit.“ Der Anbieter verspricht auch bei winterlichen Temperaturen für gute Bodenhaftung mit seinem neuen Modell.

So funktioniert’s

Um die Scooter zu nutzen, muss der Nutzer sich die TIER-App auf sein Handy laden und den Roller über den QR-Code auf dem Gerät starten. Die Fahrt kostet einen Euro Aktivierungsgebühr und zusätzlich 15 Cent pro genutzter Minute. Gezahlt werden kann mit Paypal oder Kreditkarte.