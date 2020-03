Der Fanfarenzug Elche Vorsfelde plant die große Jubiläumssause

Der Fanfarenzug „Elche“ Vorsfelde wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und wird seinen Geburtstag gebührend feiern. Zum Auftakt seines Jubiläums und als Saisonstart fand am Samstagabend im Saal 2 des Schützenhauses an der Meinstraße das Vereinsvergnügen des aktuell mehr als 200 Mitglieder zählenden...