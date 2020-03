Italiamore

Drohen bald italienische Verhältnisse? So lautete die Überschrift eines Online-Artikels im Tagesspiegel am Montag. Gemeint war natürlich die Corona-Krise. Mein erster Impuls, so am frühen Montagmorgen, noch ganz müdigkeitsumnebelt und sehnsüchtig, war allerdings ein anderer.

Ach, was wäre das schön! So ein bisschen Sonne statt viel Regen, ein bisschen Gelassenheit statt viel Stress, ein bisschen Caffè statt Filterkaffee, ein bisschen Amore statt es ist kompliziert: So ein paar italienische Verhältnisse würden uns allen doch mal gut tun.

