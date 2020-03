Wolfsburg. Die Tat ereignete sich am Montagabend. 20 Minuten nach der Alarmierung war das Feuer in der Suhler Straße gelöscht. Der Schaden liegt bei 4000 Euro.

Unbekannte zünden in Wolfsburg Müllcontainer an

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Montagabend auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Suhler Straße fünf Abfallcontainer in Brand geraten. Eine aufmerksame Zeugin hatte laut Polizei gegen 19.40 Uhr die brennenden Container auf dem Schulgelände bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Gegen 20 Uhr war das Feuer gelöscht und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf rund 4000 Euro belaufen. Die Ermittler der Polizei können eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise zur Tat an die Polizei unter (05361) 46460.