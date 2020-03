LKW gerät auf L291 in Vorsfelder Straßengraben – Vollsperrung

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben geraten. Der 25 Jahre alte LKW-Fahrer aus Salzgitter war am Dienstagvormittag gegen 8 Uhr mit seinem mit Mehlsäcken beladenen Sattelzug auf der Landesstraße 291 aus Richtung Velstove in Richtung Vorsfelde unterwegs. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem 26-Tonner nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei begrub der Sattelzug mehrere Leitpfähle unter sich.



Der 25 Jahre alte LKW-Fahrer und sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die L 291 musste für die Bergung der Ladung und des LKW von 9 bis etwa 14 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden über Rundfunkdurchsagen informiert und um die Unfallstelle herumgeleitet.