Vorsfelder Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Vorsfelde. Ein bislang Unbekannter, nach Zeugenaussagen ein Motorradfahrer, richtete Samstagnacht an einem Haus in der Rolf-Nolting-Straße hohen Schaden an.

Die Polizei in Vorsfelde sucht Zeugen und Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Samstagmorgen in der Rolf-Nolting-Straße ereignet hat. Gegen 4.30 Uhr wurden dort Anwohner laut Polizei unsanft durch laute Motorengeräusche und ein lautes Krachen aus dem Schlaf gerissen. Bei Tageslicht entdeckten sie, dass ein Autofahrer in das Anwesen eines dortigen Wohnhauses gefahren war und dort nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet hatte. Erste Zeugen gaben Hinweise zu einem größeren Motorrad mit weißer Verkleidung, einem etwa 20 Jahre alter Fahrer mit Schutzhelm. Hinweise nimmt die Polizei Vorsfelde unter (05363) 809700 entgegen.