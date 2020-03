Ambulante Reha in Wolfsburg läuft trotz Corona-Gefahr weiter

Die medizinische Versorgung am Klieversberg schottet sich ab, das städtische Klinikum muss seine Patienten und Mitarbeiter schützen und hat daher den Zugang massiv beschränkt, damit der Betrieb in Zeiten von Corona nicht gefährdet wird. Und auch das Schwefelbad in Fallersleben, Therapiezentrum des...