Nordstädter hoffen vergebens auf neue Polizeidienststelle

Die Bürgerinitiative Schlosswiesen trauert um die Polizeidienststelle der Nordstadt. Ihr Sprecher Manfred Böhnke hat erfahren, dass die Polizei keine Dienststelle mehr dort unterhalten will und dass die Kontaktbeamtin Ellen Schulze auch auf Dauer aus der Polizeiinspektion in der Heßlinger Straße in...