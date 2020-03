1620 Unterschriften bei Online-Petition des Tauchclubs Wolfsburg

In den vergangenen Wochen hat der Tauchclub Wolfsburg gemeinsam mit anderen Vereinen eine Online-Petition gestartet und nach eigenen Angaben erfolgreich beendet. Ziel war es, den Sparplänen der Stadt Wolfsburg bezüglich der Teilweisen Schließung des Hallenbad Sandkamp entschlossen entgegen zu treten.

In den vergangenen Wochen wurden bereits zwei erfolgreich durchgeführte Unterschriftenlisten der Stadt übergeben. „Insbesondere bei der Sportausschusssitzung am 3. März wurde unser Anliegen positiv aufgenommen“, heißt es in einem offenen Brief des Tauchclubs an den Wolfsburger Oberbürgermeister Klaus Mohrs..

„Auch wenn bereits auf unser aller Drängen die Wichtigkeit des Hallenbades auch während der Freibadsaison seitens der Stadt anerkannt wurde, möchten wir gerne die gesammelten Unterschriften offiziell überreichen. Der Plan sah ursprünglich vor das formal nötige Quorum der Petition zu erreichen. Unsere Unterstützer wären in der letzten Woche noch auf vielen Veranstaltungen in Wolfsburg unterwegs gewesen, wobei sie sicherlich noch eine beachtliche Anzahl von Unterschriften hätten zusammentragen können. Aber Corona kam uns allen leider dazwischen.

Mit 1620 Unterschriften insgesamt kann sich aber dennoch unser Erfolg sehen lassen. Den Mitbürgern aus Wolfsburg und Umgebung liegt das Hallenbad Sandkamp und auch das Schwimmen generell sehr am Herzen. Dies können Sie in den 486 online abgegebenen Kommentaren lesen.

Die offizielle, persönliche Übergabe dieser Unterschriften zur Ratssitzung am 24. März, gemeinsam mit einer großen Anzahl an Unterstützern vor Ort, muss nun ausfallen. Daher machen wir es, wie so vieles aktuell, auf digitalem Weg.

In der Zeit vom 16. Februar bis 14. März lief die Petition. Von den 1620 Unterschriften kamen 1179 direkt aus Wolfsburg. Die Vorgaben besagen, für ein Quorum werden 1400 Unterstützer direkt aus Wolfsburg benötigt. Viele Unterschriften, und das deckt sich auch mit der Mitgliederstruktur unseres Vereins, kommen auch aus dem unmittelbaren Umland von Wolfsburg. Als größter Tauchverein Niedersachsens haben wir ein Einzugsgebiet, welches weit über die Stadtgrenzen hinausreicht, und wir sind froh, diese einzigartigen Trainingsmöglichkeiten zu haben und zu erhalten.

Wir werden gemeinsam alles dafür tun, damit in Zukunft mehr Kinder und Erwachsene schwimmen können. Die Nichtschwimmerquote muss sinken. Mit der Unterstützung des Rates, bei dem Erhalt aller Wasserflächen über das ganze Jahr, werden wir dies schaffen. Bitte sprechen Sie sich für die Nutzung des Bades Sandkamp auch in den Sommermonaten aus.“